Åsane-krisen fortsetter etter ny hjemmefiasko – Fortsetter vi slik kan det bli ubehagelig. Nå må vi ta en ordentlig selvransakelse, sier Mons Ivar Mjelde etter ny defensiv kollaps.

Åsanes grusomme august fortsatte etter ydmykende 0-3 hjemme på Myrdal mot middelmådige Ull/Kisa. Dermed har de oransje sluppet inn sjokkerende tolv mål på sine siste fire kamper. Ni av dem på hjemmebane, og 37 innslupne, betyr like mange innslupne mål på 21 kamper som på hele sesongen i fjor.

– Vi slipper inn alt for mange mål, men i dag synes jeg synd på guttene. Det er mye marginer i mot, men vi kan ikke bare skylde på det. Vi har jobbet veldig bevisst på treningsfeltet for å komme til bunns i problemene, og nå må vi ta en ransakelse selv. Dette er ikke bra, fortsetter Mjelde.

Han vil ikke legge skylden på forsvarsfireren, og antyder videre at en ny formasjonsendring muligens må til i det som kan bli en kamp for å overleve i sin debutsesong.

– Vi må tette igjen bak. Vi må finne den formasjonen som kler laget best. Forsvaret får mye av kritikken, men vi må se på laget som en helhet.

– Men det er klart at fortsetter vi slik, kan det bli ubehagelig, sier Mjelde vel vitende om at kvalikplasserte Fredrikstad er motstander om 14 dager.

– Vi tar problemene på alvor

Eirik Wollen Steen oppsummerte kampen og situasjonen slik:

– Det er klart at dette er alt for dårlig. 12 baklengs er ikke akseptabelt, og veldig lite fungerer defensivt. Fortsetter vi slik kan det bli skummelt med tanke på nedrykksstreken. Vi tar problemene på alvor, det kan jeg garantere, sier Åsane-kaptein Eirik Wollen Steen, som har startet alle Åsanes kamper i midtforsvaret denne sesongen.

– Vi har brukte mye tid på treningsfeltet, i tillegg til å se videoer, for å luke bort de defensive feilene og slippe inn færre mål. Dessverre gikk det like ille i dag, og det er veldig frustrerende, men først og fremst langt i fra godt nok, fortsetter den tidligere Bjarg-spilleren.

– Har du en forklaring på hvordan et av divisjonens sterkeste defensive lag i fjor, har kollapset slik?

– Personlig har ikke jeg vært på mitt beste nivå, og vi har også endret mye på både formasjon og spillere bak. Vi har jobbet knallhardt for å løse dette, men vi er for dårlige, fortsetter han.

– Kan dere rykke ned nå?

– Vi må i alle fall erkjenne at vi er et bunnlag og ha respekt for nedrykksstreken og at vi ligger der vi gjør. Ingen lag er for gode til å rykke ned, og fortsetter vi slik, kan det gå gale, sier han.

En plass over kvalik

Åsane falt til 13. plass, syv poeng foran Fredrikstad på kvalikplass. Vertene hadde nok fortjent langt mer enn 0-3 i trynet mot Jessheim-laget og skapte nok sjanser til å score, men uflaks, udyktighet og nye defensive feil ga Åsane nok en kalddusj på eget gress. Eirik Østgård var tilbake i målet etter å ha mistet plassen til Borger Thomas uten at det hjalp, og Mjelde mistet i tillegg Sindre Austevoll som måtte ut med skade før ti minutter var passert.

Ødemarksbakken ga gjestene 0-1 like før hvilen, før samme mann kontret Åsane i senk kvarteret før slutt. Truls Jørstad satte spikeren i kisten like etter og sørget for Åsanes tredje strake hjemmetap.

– Det var en jevn kamp, vi skapte bra med sjanser, men det er typisk i motgang at ingenting går vår vei, avslutter Mjelde.