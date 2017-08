«Kistekleiva opp» 2017: Snart går startskuddet igjen– vil toppe fjorårssuksessen – Målet er å etablere et tilbud som jeg følte manglet i Bergen, sier løpsentusiast Trond Spurkeland.

Motbakkeløpet som er tilrettelagt for utviklingshemmede på en drøy kilometer med start i Eidsvåg inviterte over 60 deltagere under fjorårets løp, som var historiens første.

Initiativtaker Trond Spurkeland håper å gjenskape fjorårets suksess.

– Forrige gang var det første gang vi arrangerte løpet, og det var veldig gledelig at vi hadde så mange deltagere og fra starten. Klart jeg håper at like mange, om ikke flere, ønsker å være med i år, fortsetter Spurkeland.

For Kistekleiva opp, som er i regi av idrettsservice i Bergen kommune, har sammen med Spurkeland i år fått med seg Varegg idrettslag på laget.

Håper å skape en tradisjon

Nå håper Spurkeland at Eidsvåg-løpet kan bli et fast innslag i bydelen i mange år fremover.

– Etter et godt førsteår, føler jeg vi allerede er godt på vei med å etablere oss. Nå har vi i tillegg til kommunen, et idrettslag i ryggen, og det finnes ikke veldig mange slike tilbud for utviklingshemmede.

– Målet er å etablere et tilbud som jeg følte manglet i både Bergen og Åsane. Det har vært kjekt å få være med å starte et slikt løp med inkludering og mosjon i fokus, fortsetter han.

Selve motbakkeløpet er noe alle klarer, ifølge Spurkeland, og legger vekt på at arrangementet passer for alle, inkludert rullestolbrukere.

– Vi kommer til å ha mange sitteplasser på toppen med det sosiale i fokus. I tillegg får alle som deltar medalje, mat, drikke og t-skjorte. Det blir også aerobic-oppvarming, og forhåpentligvis stor stemning både i løypen og på toppen.

– Så langt er vi nesten 30 påmeldte, men vi håper og satser på mange flere før løpet går i gang. Jeg tror interessen bare vil øke med årene, påpeker han.

– Vi gleder oss

Startskuddet går lørdag 26. august. Det blir både tur- og løpeklasser.

To av årets deltagere, Jan Fredrik og Edda, deltok også under fjorårets Kistekleiva opp-debut.

– Ja, vi var jo med forrige gang også, og gleder oss. Det beste er å få være sammen med alle de andre som er med, og det var veldig bra sist, forteller Jan Fredrik.

Edda ser frem til å bruke skrittelleren sin i motbakkeløpet.

– Ja, det blir sikkert mange skritt da, smiler hun.

– Men vi er begge godt trent og klare for løpet, avslutter de to.