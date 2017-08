Loppemarked på nesten 1000 kvadratmeter – Vi har fem containere med til sammen 180 kubikkmeter med lopper, sier Ole-Johan Aarlie foran Jernbanens musikkorps sitt årlige arrangement på Bergen travpark i helgen.

For andre året på rad arrangerer korpset loppemarked på travparken. I fjor fikk de inn småpene 77.000 kroner. Denne gang tror og håper innsamlingssjefen at det skal bli solgt antikvariske gjenstander, barneleker, lp-plater, bøker, sykler og en rekke andre spennende artikler for en enda høyere sum.

Stor giverglede

– Vi har et mål om å passerer 100.000 kroner, sier Hordvik-beboeren.

Han legger til:

– Givergleden har vært helt utrolig. Vi har hentet lopper fra folk i Åsane og resten av Bergen siden 14. juni. Noen uker har vi hatt en bil på veien, andre uker har vi hatt fem. Medlemmene i Jernbanens musikkorps har gjort en kjempeinnsats med å markedsføre loppemarkedet samt å kjøre rundt og samle inn gjenstander, forteller Aarlie.

Nesten 1000 kvadratmeter

Hele denne uken har medlemmene vært på travparken og forberedt helgens arrangement. Hundrevis av gjenstander er plassert ut på gulv og bord, for å vise seg fra sin beste mulige side før dørene åpner lørdag morgen.