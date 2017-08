Fra jubel til fortvilselse for Åsane-jentene Krasjlanding for Åsane etter drømmeomgang. – Trist og veldig skuffende, sier kaptein Sandra Sletten.

Sletten ordnet 1-0 til de oransje og et sprudlende Åsane storspilte hjemme i toppkampen mot Urædd.

– Vi gjorde en veldig god 1. omgang, men slapp inn flere drittmål i mot, manglet konsentrasjon og da endte det slik. Når vi slipper inn fire mål på hjemmebane, fortjener vi ikke mer, sier Sletten.

For Sletten og resten av Åsanes bakre firer raknet fullstendig defensivt. Gjestene utlignet like før etter, scoret på ytterligere to dødballer, og ydmyket et svært sårbart Åsane på eget gress som var svært rufsete defensivt mot laget fra Porsgrunn.

– Det er sjeldent at vi slipper inn fire mål hjemme. Vi har hatt et håp om å kunne kjempe oss inn blant de to beste og få kvalifiseringsplass. Dette er året det er mulig når du ser at alle lagene tar poeng mot hverandre. Nå blir det tøft. Trist og veldig skuffende, oppsummerer målscoreren.

Fem poeng bak kvalik

Sist Åsane slapp inn flere enn fire mål på eget gress var mot Lyn (2-5-tap, journ.anm) i september i fjor.

– Vi er vanligvis er vi solide defensivt, men i dag slapp vi inn alt for enkle mål. Da blir det vanskelig å henge med i toppen, fortsetter Sletten.

Åsane falt til 5. plass, fem poeng bak Lyn på kvalikplass, og ni bak dagens motstander som tok over tabelltoppen etter triumfen i Åsane.

Stine Rygel mener laget fremdeles kan kjempe om opprykket.

– Vi gir ikke opp, og viste før pause i dag mot et godt lag hvor gode vi kan være. Dessverre kollapset vi, hadde flere markeringsfeil på baklengsmålene, og ble hardt straffet, sier Åsane midtbanemotor.

Les mer om kampen og se flere bilder i Åsane Tidendes papirutgave på onsdag.