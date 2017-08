Antyder snarlig nedleggelse av Tellevik kystfort: Fra 15000 besøkende til nesten ingen på et år – Jeg skjemmes av å bo i Norge når jeg opplever måten politikerne tar vare på krigsminnene på, raser styreleder Dag Bjørnar Mjelde.

– Det er ikke penger til strøm, forsikring eller vedlikehold. Folk på dugnad føler seg sviktet og dolket i ryggen, raser leder for Tellevik kystfort, Dag Bjørnar Mjelde, et drøyt år etter budsjettsmellen.

– Forfallet begynner å bli svært synlig. Hvor lenge kan vi klare å drive? Hva skal vi kalle en slik kulturpolitikk, spør han retorisk.

For et drøyt år siden fjernet regjeringen 400.000 kroner fra statsbudsjettet til drifting av Tellevik kystfort. Reaksjonene var mange og nedleggelse virket unngåelig.

– De har jobbet for smuler og blir belønnet med ingenting, freste Frp-politiker Tor Woldseth den gang, mens Arbeiderpartiet og Venstre forsvarte vrakingen av midlene i nytt budsjett.

Tellevik Kystfort var eneste kulturverninstitusjon som ble redusert med økonomiske midler da statsbudsjettet for 2016 ble lagt frem for et drøyt år siden.

Kystfortet har på få år gått fra en støtte på 640.000 kroner til 440.000 kroner– til dagens budsjett på 90.000 kroner fra statsbudsjettet. En slik budsjettsmell med en nedgang på 86 prosent på ett år er dramatisk, og markerer etter all sannsynlighet slutten for et av de få gjenlevende kystfortene fra 2. verdenskrig.

– Hun har ikke engang vært her

– Byråden (Julie Andersland (V), journ.anm.) har jo selv aldri vært på museet hun i praksis nå legger ned. Samtidig blar hun opp en milliard kroner til museene i sentrum. Hva skal vi kalle en slik kulturpolitikk, spør Mjelde retorisk.

Byråd for klima kultur og næring, Julie Andersland svarer slik på kritikken:

– Det er naturligvis synd dersom det er slik at Tellevik Kystfort ikke har besøk, men det kan neppe alene tilskrives tilskuddsreduksjonen. Jeg har ment slik det står i ABM-planene at Tellevik Kystfort burde søke sterkere samarbeid med både Museum Vest og Fjell festning. Den nasjonale satsingen knyttet til Atlanterhavsmuren ventes å komme her. En sterkere konsolidering vil skape sterkere fagmiljø og man kan trekke veksler på profesjonelle ressurser og se arbeid i en større helhet også ressursmessig.

Les hele artikkelen og se flere bilder i dagens papirutgave av Åsane Tidende.