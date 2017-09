Vant sin første internasjonale seniortriumf Gustavs internasjonale gjennombrudd – Det beste løpet jeg har gjort, sier Gustav Iden (21) etter triatlon-triumfen i Tsjekkia.

Åsane Ck-utøveren har herjet nasjonalt de siste årene. I går vant han endelig sin første store internasjonale seier etter å ha knust konkurrentene i den tsjekkiske byen Karlovy Vary.

– En fantastisk følelse å endelig vinne utenfor Norge. Det var et tøft løpt med mange sterke konkurrenter, men alt gikk egentlig helt etter planen. Det var akkurat slik jeg ønsket meg rittet, sier Iden til Åsane Tidende på telefon fra flyplassen i Praha.

21-åringen fra Åsane hang litt etter på svømmingen, før han giret opp, jaktet italienske Alessandro Fabian som lå i tet, og tok ledelsen på løpedelen etter 40 svært gode kilometer på sykkel.

Gikk i brudd

De siste 10 kilometerne i løypen ble en maktdemonstrasjon av gullgrossisten fra nordre bydel.

– Jeg pleier som regel å ligge litt etter på svømmedelen, og det var som forventet. Jeg kom meg i brudd på sykkel, og følte meg veldig bra.

– Prestasjonsmessig var ikke dette løpet et gjennombrudd, men det er klart at det var viktig for meg å vise resultater også internasjonalt og ta min første seier på dette nivået. Det var et veldig tøft felt, så dette er nok det beste jeg har gjort i min karriere så langt, fortsetter Iden.

VM om to uker

Idens gulløp på 1.49.06 var 33 sekunder bedre enn sølvplasserte Fabian fra Italia, mens Tayler Reid fra New Zealand tok bronsen i den vest-tsjekkiske byen på grensen til Tyskland.

Iden trekker fram gullet i Iron man-konkurransen i Haugesund i fjor, der han blant annet ydmyket tidligere trippelvinner Filip Ospaly fra Tsjekkia, som noe av det største han hadde prestert før søndagens triumf.

Nå rettes fokuset mot Wolrd Triathlon Series, U-23-VM om to uker i Rotterdam.

– Nå blir det rett på treningsleir i høyden og forberede meg til VM om to uker. Der blir målet å være med helt i toppen og kjempe om gullet, sier han.

– Jeg har fått vanvittig mye støtte fra både landslaget, klubb, familie og venner, og det føles veldig bra å markere seg blant de beste i verden, avslutter han.