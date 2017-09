– Åsane bydel skriker etter et slikt tilbud Torsdag åpner Huslegene et privat legekontor på Horisont. – Målet vårt er få et stort trøkk med pasienter. Det er behov for våre tjenester i Åsane. Bydelen skriker etter et slikt tilbud, sier Rune Walle, administrerende direktør.

For kort tid tilbake skrev Åsane Tidende at Volvat skal åpne et medisinsk senter på Åsane storsenter i januar. Allerede i morgen, torsdag, åpner altså Huslegene et privat legekontor i lokalene til Klinikk for alle på Horisont. I starten er det de to legene Stine Kragset og Mads Wangsholm som skal ta imot pasienter på Horisont.

– Konseptet er spennende. Jeg gleder meg til å komme i gang, sier Kragset.

Privat alternativ

Rune Walle, administrerende direktør i Huslegene, forteller at de ønsker å gi åsabuen et privat alternativ til den offentlige fastlegeordningen.

– Det er et stort marked for fastlegetjenester. Våre leger vil henvise til offentlige spesialister ved behov for dette, sier han.

Walle legger til at de også vil være et alternativ til legevakttjenesten i bydelen.

– Vi følger senterets åpningstider, og vil derfor også være tilgjengelige på ettermiddags- og kveldstid. Hos oss kan pasienter bestille time på forhånd, og vil dermed også slippe ventetid som er vanlig hos legevaktene, sier han til Åsane Tidende.

Walle legger til at det har vært viktig for dem å få på plass et tilbud i Åsane.

– Dette er den tredje største bydelen i Bergen, og det bor over 40 000 innbyggere her. Når folk blir syke vil de ha hjelp så fort som mulig, og ingen ønsker å reise langt for å få nødvendig legehjelp, sier han.

Stort service-ansvar

De to legene Wangsholm og Kragset er klare for åpningsdagen i morgen. Wangsholm forteller at den største utfordringen blir å bygge opp gode relasjoner, og sørge for at alle sitter igjen med et godt inntrykk av Huslegene.

– Det er på den måten de kommer tilbake, og at de anbefaler oss videre til venner og kjente, sier han.

Kragset legger til at det er viktig at pasientene føler seg vel på legekontoret.

– Vi skal lytte nøye til dem, og passe på at de blir forstått. Alle problemer blir tatt seriøst, understreker hun.

Bedriften har ikke satt en økonomisk målsetting for de første seks månedene av driften.

– Nei, det viktigste er at vi skaper et godt tilbud med stort trøkk med pasienter, sier Walle.

Han legger til at et privat legekontor har et stort service-ansvar.

– Folk velger å komme hit, og vi er avhengige av å gjøre en god jobb for at de skal gjøre nettopp det, sier Walle til slutt.

Les hele artikkelen i vår papirutgave eller e-avis!