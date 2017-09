Giske tilbake på Rolls Royce Trond Giske, nestleder i Ap, besøkte i går Åsanes største arbeidsplass. – Det er kjekt å komme tilbake til Rolls Royce. Dette er en solid bedrift som besitter typisk vestlandsk industrikompetanse, sier Giske til Åsane Tidende.

Om få dager skal hele landet til stemmeurnene for å velge hvem de ønsker at skal styre landet vårt de neste fire årene. Valgkampen går altså mot slutten. I går var Trond Giske på besøk hos Rolls Royce på Hordvikneset.

– Jeg var her også da jeg var næringsminister i 2013, og det er kjekt å være tilbake, sier Giske.

Vil gi arbeidstakere mer makt

Fra talerstolen trakk Giske frem en rekke politiske saker. Han var innom alt fra sykelønn og midlertidige stillinger til skattekutt.

– Det har vært tøffe tider, og det er like viktig i industrien som alle andre steder med ordnete arbeidsforhold. Fast stilling er for eksempel nøkkelen for å få boliglån, sier Giske.

Politikeren gir også tydelig beskjed til alle i salen om at Arbeiderpartiet er imot kutt i sykelønnen.

– Vi ønsker å gi arbeidstakere i Norge mer makt, mer trygghet og mer fremtidsrettet industrisatsing. For oss er det viktig å ta vare på dem som er i jobb, og slik få utviklet bedriftene videre, sier Giske.

Egen politikk

Kristine Søilen, nestleder i fagforeningsklubben hos Rolls Royce Bergen Engines, synes det var flott at nestlederen til Ap tok turen innom bedriften på Hordvikneset.

– Jeg setter pris på at han snakket om Ap sin egen politikk fra talerstolen hos oss. I denne valgkampen har jeg opplevd at mange politikere har pratet mye om hva de andre gjør og ikke gjør, fremfor egen politikk, sier hun.

Søilen legger til at det er viktig for Rolls Royce å få besøk av politikere uavhengig av valgkampen.

– Det har stor betydning at de kjenner til både bedriften og industrien, sier hun.

Søilen mener også det er vesentlig å sette fokus på arbeidsmiljøloven.

– Det er viktig å kjempe for at den ikke raseres mer enn den allerede har blitt, avslutter Søilen.