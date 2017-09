Massiv musling-død i Haukåsvassdraget 199 døde elvemuslinger funnet forrige uke. – En varslet katastrofe, sier Tore Haukås.

Han er leder for vennelaget for Haukåsvassdraget og har sett denne negative utviklingen over lang tid.

– Den negative utviklingen på Haukås har pågått over mange år og det har vært en fullstendig pulversing av ansvarsforhold, sier Haukås videre.

Det er registeret en massiv død av Elveperlemusling i Haukåsvassdraget. Haukås vassdraget er det eneste vassdraget i Bergen kommune med en noenlunde levedyktig elvemuslingstamme, opplyser Bergen Elveforum på sine Facebook-sider.

– Massiv død

Bergen kommune har et særskilt ansvar for å ivareta elvemuslingen. På tross av dette, og på tross av et iherdig arbeid fra ildsjeler opplever vi nå altså en massiv død av muslinger i vassdraget. Dette har vært en varslet katastrofe, står det videre i uttalelsene.

Muslingene i Haukåselven er den eneste bestanden som har overlevd i Bergens vassdrag. Arten er også truet på landsbasis.

Elvemuslingen har kategori sårbar (VU) på Norsk rødliste, og den er gjennom Naturmangfolds- loven gitt betegnelsen prioritert art. Den har kategori sterkt truet på den globale rødlista (2010) Norge har mer enn halvparten av den gjenlevende bestanden av elvemusling i Europa.

– Det ser helt grusomt ut. Her må noe gjøres, sier Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne, som har engasjert seg i elvemuslingene i Haukåsvassdraget over en årrekke.

Åsane Tidende kommer tilbake med mer