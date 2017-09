Reddet poeng med kunstmål: Mjeldes redningsmann Tre mål og tre målgivende på sine seks første kamper. Erik Huseklepp viste igjen at han blir gull verdt i høstens nedrykksdrama.

– Det er lenge siden jeg har tatt frispark nå, men jeg har tatt mange opp gjennom karrieren min. Det var utrolig deilig at den satt i mål. Enormt viktig å få med seg noe etter en veldig dårlig periode, sier Huseklepp, som reddet 1-1 to minutter før full tid på lekkert vis mot Jerv.

For et Åsane i kjempetrøbbel har hatt en marerittperiode og for alvor rotet seg ned i bunnstriden etter tapet i Fredrikstad forrige helg. Hjemme mot Jerv lå det lenge an til et nytt hjemmetap for de oransje. Så dukket den tidligere landslagsstjernen opp, og skrudde frisparket perfekt over muren og bak en sjanseløs Jerv-målvakt.

– Vi har spilt med litt høye skuldre og hatt lav selvtillit etter mye dårlige resultater. I dag håpet vi å få en etterlengtet seier, men slik kampen ble, lever vi med det ene poenget, fortsetter han.

Elverum tok poeng mot Fredrikstad og sørget for at det fortsatt er fire poeng ned til laget fra plankebyen for Mjeldes mannskap.

– Det har vært en vanskelig periode, og jeg har helt klart følt på ansvaret, men det trives jeg veldig godt med. Jeg har vært ute en vinternatt før, og trives med mye ansvar, det er er noe jeg skal ha her i Åsane, påpeker Huseklepp.

Om sine egne prestasjoner så langt på Myrdal, som inkluderer tre assists og tre mål på seks kamper, sier han dette:

– Det har gått bra, og det forventer jeg også av meg selv. Men jeg blir aldri helt fornøyd før laget begynner å vinne kamper. I dag var vi gode defensivt, og tar med oss mye bra inn mot Strømmen-kampen neste helg.

– Han kommer til å bli viktig

Sindre Bjørshol har vært en del av Åsanes utskjelte forsvarsfirer denne sesongen, men gjorde en svært solid kamp mot Arne Sandstøs mannskap. Han roser Huseklepps inntreden i laget.

– En veldig fin figur å få inn i gruppen. Vi nyter godt av rutinen hans, og han kommer til å bli veldig viktig for oss utover høsten, sier han.

Mons Ivar Mjelde mener sin tidligre Brann-elev bør brukes enda mer.

– Vi vet hvor mye kvaliteter han har og hvor god han kan være. Det så vi i dag når han får ballen rettvendt og kan sette fart. Vi har ikke brukt han godt nok i kampene. Gjør vi det, kommer vi til å se en enda farligere Erik Huseklepp, sier Mjelde.

Og Mjelde vet at høstens nedrykksdrama blir kanlltøft for de oransje.

– Alt handler om å stå i denne divisjonen. Nå har vi flere spillere ute med skade (Hestetun, Austevoll, Heggland, journanm.) og det er dette nivået vi ligger på nå. Det har vært tungt mentalt, og den utligningen vi fikk i dag kan bli mye viktigere enn bare det ene poenget.

– Jeg synes vi gjorde en god 2. omgang, og fortjente poenget.