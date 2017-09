– Valgdagen er en høytidsdag – Jeg synes det er veldig kjekt å avgi stemme på selve valgdagen, forteller Marte Mjøs Persen, som i dag slapp sin stemmeseddel på Kyrkjekrinsen skole.

Persen forteller til Åsane Tidende at hun liker følelsen av å avgi stemme i fellesskap med andre, og spesielt kjekt er det å kunne avgi stemme på valgdagen.

– Vi er veldig, veldig heldige som har demokratiet, og som får muligheten til å velge mellom så mange partier. Det gir gode muligheter til å finne et parti man er enig med, konstaterer ordføreren, som ser på valgdagen som en høytidsdag.

– Hvilke partier synes du har utmerket seg spesielt under høstens valgkamp?

– Jeg synes så klart at Arbeiderpartiet har gjort det godt, men hvis jeg skal løfte blikket og peke ut noen andre, må det bli bergenseren Audun Lysbakken fra Sosialistisk venstreparti, svarer Persen.

Hun utdyper at hun synes Lysbakken har gjort en meget god jobb med å løfte sitt parti.

– Jeg vil gratulere ham og rose ham for en god valgkamp, smiler Persen.