Ny busshverdag under sykkel-VM Sykkel-VM er like rundt hjørnet. Veinettet i Åsane blir omtrent ikke berørt, men åsabuer som skal til og fra sentrum med buss får en annerledes hverdag i perioden. – Det blir ganske store endringer, sier Ingrid Dreyer i Skyss.

Lørdag går startskuddet for sykkel-VM i Bergen, og allerede i morgen blir Festplassen stengt for trafikk. Ytterligere endringer i trafikken skjer lørdag, og dette påvirker busstilbudet mellom Åsane og sentrum. Ingrid Dreyer, pressekontakt i Skyss, forteller at det blir en del å huske på for busspassasjerene i perioden fra i morgen og frem til mandag 25. september.

– Ingen av de lokale busslinjene i bydelen blir direkte påvirket, men alle bussene som skal til og fra sentrum blir endret. Dette gjeldet spesielt i periodene når hele VM-løypenettet er stengt for trafikk, sier Dreyer.

Hun informerer om at stengeperioden varer fra klokken 08.30 til 19.00 de aller fleste dagene under VM.

– I nesten to år har vi arbeidet med å planlegge busstrafikken under VM, og vi har samarbeidet med Statens vegvesen, Bergen kommune og mesterskapsarrangørene for å skape et best mulig tilbud til de reisende, sier Dreyer til Åsane Tidende.

Busstasjonen blir knutepunkt

Pressekontakten i Skyss forteller at alle linjene mellom Åsane og sentrum skal kjøre via Fløyfjellstunnelen til Bergen busstasjon i stengeperiodene.

– Før og etter skal bussene kjøre gjennom Sandviken som normalt, men de må kjøre via Øvregaten i begge retninger da Bryggen er døgnstengt gjennom hele sykkel-VM, forteller hun.

Dreyer trekker frem at holdeplassene i Øvregaten ikke vil bli betjent.

– Dette er av hensyn til kapasitet og trafikkflyt, sier hun,

Skyss sin pressekontakt informerer også om at Bergen busstasjon blir knutepunkt for all busstrafikk i hele VM-perioden.

– Dette kommer av at området rundt Festplassen er stengt hele døgnet, og alle busser i retning Åsane vil gå fra busstasjonen både i og utenfor stengeperiodene, sier hun.

Dreyer forteller at stamlinjene som kjører mot sentrum fra Åsane og som normalt har holdeplass i Olav Kyrres gate, vil stanse der før klokken 08.30 og etter klokken 19.00 under VM.

– Holdeplassene på Bryggen blir altså ikke betjent i hele perioden. Nærmeste holdeplass blir Bradbenken og Sandbrogaten når sentrum ikke er stengt, sier hun.

Reservert buss og taxi

Skyss setter inn ekstra direktebuss mellom Åsane terminal og Bergen busstasjon, og den skal gå hvert åttende minutt. Holdeplass i sentrum blir på Nygårdstangen mellom Ado arena og busstasjonen.

– Her er det verdt å merke seg at dette er innleide turbusser, og de reisende må derfor ha kjøpt billett på forhånd. Billettene kan kjøpes på automat på terminalen eller via mobil. I tillegg er selvsagt også periodebillettene gyldige, sier hun.

Dreyer trekker frem at bilistene som skal kjøre mellom Åsane og Sandviken også vil bli noe påvirket av at sykkel-VM.

– Det ene kjørefeltet mellom Åsane terminal og Gamle Bergen i sørgående retning blir reservert for buss og taxi under hele mesterskapet, sier hun.

Pressekontakten legger til at verken private kjøretøy med mange personer eller el-biler får kjøre i dette kollektivfeltet.

– Dette blir utelukkende for buss og taxi. Det blir spennende å se hvordan dette vil fungere, men vegvesenet har valgt å gjøre det slik for å lette fremkommeligheten for bussene. De vil bli sterkt påvirket av alt som foregår i hele veinettet, sier hun.

Dreyer har tro på at gjennomføringen av kollektivtilbudet kommer til å gå bra under verdensmesterskapet.

– Vi har arbeidet med dette i nesten to år, og vi har gjort alt vi kan for å legge til rette på forhånd. Nå er det viktig at vi når ut til alle med informasjon om endringene, sier Dreyer til slutt.

