Berge og Amdam klar for Paris Åsanekunstner Grethe Berge i Myrdalsveien er invitert til Paris og sjømannskirkens galleri for å stille ut 20 bilder. Med seg har hun Selje-kunstner og halvt åsabu Kjell Stig Amdam.

– Vi gleder oss enormt, sier Berge og Amdam til Åsane Tidende.

Regn og erotikk

Grethe Berge, som var OL-utstiller på Lillehammer i 1994, er mest kjent for sine blomsterbilder. Hun har hatt flere titalls separatutstillinger og er en meget ettertraktet billedkunstner. Hun har laget helt nye bilder til utstillingen i Frankrike sin hovedstad.

– Det er en god del blomsterbilder, men også tøffe regnbilder med blant annet Bergen som bakgrunn.

Også Amdam stiller med klassiske bilder hvor elementer som bladgull, sitroner, haner og erotikk går igjen.

Ny vin blomstrer

Utstillingen som de to har sammen, er kalt «Når den ny vin blomstrer.»

– Den har vi lånt av Bjørnstjerne Bjørnson sitt skuespill med samme navn. Navnet markerer også at vi har vært sammen i 10 år og at vi tross voksen alder er klar for nye utfordringer som blant annet utstillingen i Paris, sier Amdam.

Han er vant til stor interesse for sine utstillinger her hjemme. Også Grethe Berge er vant med at alle bildene blir solgt. Under siste utstilling på Horisont senter i fjor, ble selv paljetten hennes solgt.

Allerede på lørdag åpner utstillingen i forstaden Le Vésinet. Den varer helt til midten av november. Blant hovedattraksjonene er et gigantisk maleri skapt og signert av begge de to kunstnerne.