Kulturfest 2017: Fra Bukkene Bruse til Knut Nærum Programmet for Kulturfest Åsane er på vei i trykken. – De største trekkplastrene er «Bukkene Bruse begynner på skolen» og Knut Nærum. Sistnevnte er en morsom mann, men jeg tror han kan bli overgått i antall publikummere av forfatteren bak den nye Bukkene Bruse-boken, sier John Kristian Øvrebø.

I år fyller Kulturfest Åsane 25 år, og tradisjonen tro får publikum servert et bredt spekter av arrangementer fra konserter, revyer og forestillinger til utstillinger og dans. John Kristian Øvrebø, kultursjef ved Arna og Åsane kulturkontor, fremhever at det skjer mye bra i hele bydelen i den ti dager lange festivalen, og nevner Salhushallen, Selegrendløen, Hordvik skole og Eidsvåg kulturhus som eksempler på lokasjoner for kulturfestarrangementer.

– Dette er en fin måte å få vist frem alle de flotte miljøene i Åsane som er gode til noe innen kultur, sier han.

Øvrebø håper at åsabuen drister seg til å gå på et arrangement som det kanskje ikke har vært naturlig for dem å besøke tidligere.

– Jeg håper at folk går på konserter, utstillinger, teaterforestillinger rundt omkring i bydelen av nysgjerrighet og ren lokalpatriotisme. Det fortjener lokalkulturen, sier han.

Stor Bukkene Bruse-interesse

Når det gjelder de store trekkplastrene trekker Øvrebø frem familielørdagen på biblioteket 4. november. Der blir det forfattermøte med Bjørn F. Rørvik som står bak den nye boken «Bukkene Bruse begynner på skolen». Kultursjefen legger til at biblioteket også inviterer til forfattermøte med Knut Nærum og hans nye roman «Barmhjertighet». Dette skjer onsdag 1. november.

– Det har gått noen år siden Nærum ga seg i Nytt på Nytt, men han er fremdeles en morsom mann. Likevel tror jeg han kommer til bli overgått i antall publikummere av Bjørn og Bukkene Bruse, sier Øvrebø.

Han legger til at det allerede er langt over 600 som har trykket «interessert» på Facebook-eventet til Bukkene Bruse-formiddagen på biblioteket, inkludert ordføreren.

– Barn som går siste året i barnehagen eller som akkurat har begynt på skolen er midt i målgruppen, men dette blir gøy for hele familien, sier Øvrebø.

Han råder folk til å være tidlig ute for å sikre seg en plass.

– Ja, med så stor interesse allerede nå blir det nok kamp om plassene, sier han med et smil.

Tradisjon og variasjon

Kultursjefen i Åsane sier at mange av årets bidragsytere har vært med på kulturfesten tidligere.

– I år har barneteaterinnslaget fra elevene på teater- og improlinjen ved Åsane folkehøgskole kommet tilbake til kulturfesten. Det er vi selvsagt glade for, sier han.

Øvrebø nevner også at det er mange ulike og lokalproduserte forestillinger å se under den ti dager lange festivalen.

– Åsane seniorteater stiller med en splitter ny og egenkomponert revy som baserer seg på deres turné i Spania tidligere i år, sier han.

Videre trekker han frem at Åsane ballettvenner med elever fra Åsane ballettskole også skal opptre.

– De tar opp igjen vårens forestilling «Fantasia», og der blir det fengende musikk og vakker dans, sier Øvrebø.

– Til slutt kommer også Ungdomslaget med den nye forestillingen «What! i Åsane», der de har fått regihjelp av Jarle Solheim, fortsetter han.

Øvrebø er fornøyd med at mange arrangører vender tilbake til kulturfesten igjen og igjen, og han nevner Åsane kunstforening, Bergen mannskor, Åsane historielag, Åsane ungdomslag og en rekke andre lag og organisasjoner.

– Vi er helt klart glade for at mange ønsker å delta år etter år, og vi håper at folk kjenner sin besøkelsestid og får med seg flest mulig arrangementer, sier han.

Kultursjefen synes også det er flott at det nå har blitt en enda større variasjon i musikksjangerne som blir representert i programmet.

– Tradisjonelt har vi hatt mange kor og korps med oss, og også iblant dem er det mye ulik type musikk. Nå har vi tillegg flere country-arrangementer, og det blir også flere muligheter til å oppleve jazzmusikk, sier Øvrebø.

– Gir dobbel effekt

I uke 39 skal programmet leveres ut til alle postkassene i Åsane.

– Om noen ikke mottar det vil vi ha beskjed, sier Øvrebø.

Han synes at kulturfesten gir et fint tidsbilde av kulturlivet i bydelen, og han håper at flest mulig åsabuer velger å avlegge noen av arrangementene et besøk.

– Det blir ofte sagt at frivilligheten er i ferd med å forsvinne, men jeg opplever det ikke slik. Skjermbruk har riktig nok tatt mer av tiden vår, men folk har fremdeles lyst til å treffes og gjøre ting sammen, sier han.

Øvrebø legger til at kulturfesten også er en strålende mulighet til å se opptredener og utstillinger fra aktiviteter som du kanskje har vurdert å begynne med selv.

– Mange av gruppene pleier å få nye medlemmer etter å ha deltatt på kulturfesten, sier han.

Kultursjefen sier at festivalen gir en dobbel effekt.

– Målet er alltid at publikum skal få gode opplevelser og at de blir stimulert til å være med selv. Vi vet av erfaring at Kulturfest Åsane virker på begge måter. Nå gleder vi oss til å oppleve årets jubileumsfest som blir sparket i gang fredag 27. oktober, avslutter John Kristian Øvrebø.

