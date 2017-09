Huseklepp-suksessen fortsetter: Fem mål på syv kamper for Åsane-stjernen – Han har vært meget god og får de yngre spillerne til å skinne litt ekstra, sier Mons Ivar Mjelde om sin juvel.

Åsane spilte tidvis god fotball og skapte bra med muligheter borte mot Strømmen. Vertene tok likevel føringen to ganger, men Erik Huseklepp svarte og hamret inn sitt fjerde og femte mål på syv kamper for Åsane etter 2-2 på Østlandet.

– Vi har snakket om å involvere Erik i enda større grad, noe vi klarte bra i dag. Ser du på målpoengene hans (Tre målgivende og fem mål på syv kamper, journ.anm.), er det klart at han har vært svært viktig for oss, fortsetter Mjelde.

– Han har vært meget god og var igjen bra i dag. Det er naturlig for han å ta ansvar i en slik nedrykkssituasjon som klubben befinner seg i nå, og han får de unge spillerne våre til å skinne litt ekstra.

Gigantmulighet på overtid

Tross mye ballbesittelse og flere gode muligheter til å avgjøre, var gjestene fra Myrdal svært heldige som ikke reiste hjem tomhendte etter Strømmens gigantsjanse på overtid.

– Det hadde vært veldig typisk for den perioden vi har vært inne i nå. Men jeg syntes vi hadde fortjent en seier i dag. Uansett er alle poengene vi ta viktige nå, og det er sterkt å reise her i fra med poeng, sier Åsane-treneren.

Nå er han forberedt på en knalltøff bortematch mot opprykksjagende Mjøndalen neste helg.

– Vi er klare for krig, og prestasjonsmessig har vi tatt store steg den siste tiden. Vi har alle muligheter borte mot Mjøndalen, sier han.

Dieserud ga vertene fra hovedtaden føringen, før Huseklepp utlignet. Like før hvilen ordnet Lange 2-1 til hjemmelaget, men den tidligere Brann-stjernen sørget for balanse nok en gang da han sikret 2-2 etter en drøy time på Strømmen stadion. Både Huseklepp, Bruun-Hanssen og Hammersland brente store Åsane-sjanser, og dermed endte det med det som fort kan bli et livsviktig bortepoeng for Mjeldes mannskap.

Åsane klatret til 12. plass med sine 25 poeng, fem foran Fredrikstad på kvalikplass som i skrivende stund ligger under hjemme mot Start.