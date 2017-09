Anmeldt for ulovlig kjøring – spaserte videre langs motorveien Først ble mannen tatt for kjøring uten gyldig førerkort. En knapp time senere ble han tatt gående på motorveien i Åsane.

Det var klokken 16.50 søndag ettermiddag at utrykningspolitiet (UP) stanset en bil i like ved Plantasjen sitt varehus på Nyborg. Inne i bilen satt en kjenning av politiet. Mannen i 20-årene hadde ikke gyldig førerkort, og ble anmeldt for dette. Vedkommende måtte følgelig også la bilen stå.

Tatt en time senere

En knapp time senere ble politiet tilkalt på ny etter at en person ble observert gående langs motorveien i sørlig retning. I følge vitner var vedkommende til stor fare for seg selv.

– Vi rykket ut og stanset en mann i begynnelsen av 20-årene på Åsaneveien ved senterområdet. Det viste seg at vedkommende var den samme som hadde blitt stanset av UP klokken 16.50, opplyser overbetjent og seksjonsleder Stig Slaatten ved Bergen nord politistasjon til Åsane Tidende.

Mannen ble tatt med i patruljebilen, kjørt bort og overtatt av helsepersonell.