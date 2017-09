Bydelens nye rockestjerner? – Åsane trenger mer rock and roll, sier Ant Industry som nådde landsfinalen under ungdommenes kulturmønstring.

De er bare 17 år og elsker Led Zeppelin, King Crimson, Jethro Tull, The Who og Pink Floyd. Med sin progressive hardrock, krydret med inspirasjon fra 1970-tallets rockelegender, vil Ant Industry erobre Åsane.

– Nå skal det satses på musikken, og vi går for å bruke flere timer i øvingslokalet slik at vi kan produsere flere nye låter og gjøre oss klar til å lage vår første plate, sier Leon Torskangerpoll (gitar, bass), Filip Unneland (gitar, bass) og Arthur Vigardli (trommer).

Bandets nyeste rekruttering, Sander Solberg (Keyboard, bass) var ikke tilstede da Åsane Tidende traff rockerne på U 82-huset i Åsane.

Nådde landsfinalen

For 17-åringene i Ant Industry fikk mersmak etter å ha vunnet både UKM i Bergen og fylkesmønstringen i mai- før bandet fikk en opplevelse av de sjeldne foran et hundretalls publikummere under landsfinalen i Sandnes.

– Året før ble vi slått ut allerede i fylkesmønstringen, så vi har blitt bedre og enda råere på scenen. Foreløpig har vi kun laget en demoplate med seks låter, og fått teste oss litt i studio, men nå skal vi kjøre på, øve mye mer og satse, fortsetter de.

– Det skal smelle neste år. Vi skal jobbe for å få flere spillejobber, og håper å gi ut vårt første album i løpet av 2018.

Mer prog

Nå varsler Åsanebandet en enda mer progressiv hardrock-stil. Ian Andersons engelske progrock-band Jethro Tull, som platedebuterte i 1968, og som er en av pionerne innenfor sjangeren, er et viktig referansepunkt for spesielt Unneland.

– Jeg elsker det bandet, kanskje mitt favorittband, og det hadde vært kult å eksperimentere litt med vår egen stil, slik de gjorde, og kanskje i større grad laget vårt eget. Noe som låter som Ant Industry, sier han.

– Men alle i bandet er enige om at vi nå i større grad ønsker å skape vår egen sound, vår identitet, holde på den 70 talls-inspirerte stilen, men bevege oss enda mer mot progrocken. Samtidig ønsker vi å være mer nyskapende, og utfordre oss når vi skal lage nye låter, men også på scenen, forteller de.

Drømmer

Som de sa til Åsane Tidende i fjor, drømmer de om å en dag kunne leve av musikken, men vet at det er et beinhardt marked, spesielt for et band som går utenom den mer kommersielle og tilgjengelige sjangeren.

– Det er vanskelig og kanskje urealistisk å slå gjennom, men vi må drømme, og skal øve så mye vi kan for å bli best mulig. Det gir oss i alle fall en sinnsyk energi å stå på scenen, og slik skal det være. Nå gleder vi oss til å lage mer musikk, understreker de.