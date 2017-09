Slik spilte Åsane mot Mjøndalen: «Blodfattig og sjanseløst» Mareritt for Sondre Bjørshol da Åsane fikk en leksjon av Mjøndalen.

Under to minutter tok det før oransjetrøyene kom under i den svært viktige kampen borte mot råsterke Mjøndalen. Laget som sendte Brann ned en divisjon i 2015 økte etter et kvarter, og et rystet Åsane så egentlig aldri ut som et lag som faktisk kjemper en desperat kamp for å overleve i divisjonen.

Så mistet Sondre Bjørshol hodet og fikk et fortjent rødt kort etter en grisetakling på vertenes stjerne Pellegrino. Det betydde i realiteten lite.

For Mjeldes mannskap var like sjanseløse 11 mot 11, som de var 10 mot 11. Det hele var fantasiløst, blodfattig og sjanseløst, og marerittsesongen kan fort ende i nedrykk. Heldigvis for Åsane, tapte Fredrikstad mot Kongsvinger– Det betyr fortsatt to poeng ned til kvalik, men kun fire ned til direkte nedrykk etter at Elverum knuste Arendal på eget gress. For nå må et Åsane som virket søvnige og energiløse opp i ringen når Elverum venter på Myrdal søndag.

Spillerbørs: Fra 1-10

Eirik Østgård: Flere gode involveringer. Østgård hindret langt styggere tap med noen strålende redninger. Tidvis svak i feltarbeidet trekker ned. 6

Sondre Bjørshol: Trøblete åpning og egentlig en veldig dårlig halvtime på banen mot meget gode Boye og Pellegrino. Direkte rødt kort og tidlig dusj etter 30 minutter. Gjorde en vanskelig oppgave for Åsane umulig. 2

Magnus Bruun-Hanssen: Taper mye dueller både i luften og langs bakken. Virker ukomfortabel mot Mjøndalens angrepsrekke i samtlige 90 minutter. Involvert i to av baklengsmålene. Rufsete og veikt fra en ellers fysisk sterk og robust midtstopper. Unggutten har blitt kastet på dypt vann etter massive skadeforfall den siste måneden og klart seg godt. Mot Mjøndalen gikk det dessverre verre. 2

Eirik Wollen Steen: Ny svak kamp av Åsane-kapteinen. Gir sammen med resten av Åsanes bakre firer og midtbanen, Mjøndalen alt for gode spilleforhold i mellomrommet foran forsvarsleddet. Klarte aldri å styre et skadeskutt Åsane-forsvar slik vi har sett han de to foregående sesongene. 3

Nicolai Harris: Ingen stor kamp. Usynlig offensivt. Slet defensivt. Må opp flere hakk. 3

Stian Nygard: Anonym. Klarte aldri å dominere midtbanen. Tafatt fra Åsanes mest talentfulle spiller. Savner en balansespiller ved siden av seg som kan frigjøre ham fremover i banen. Tatt av til pause. 3

Simen Brekkhus: Pådro seg flere farlige brudd. Upresis i pasningsspillet. Aldri i nærheten av å prege kampen, som også ble naturlig etter Bjørshols røde kort. Skuffende kamp av Sogndal-mannen. 3

Erik Huseklepp: Svært lite involvert og truet aldri verken bakrommet eller Mjøndalens back. Lite brukt. Lite kreativ. Best når Åsane har mye ball. Ingen kamp for mannen som har imponert stort så langt i sin Åsane-karriere. 3

Joakim Hammersland: God i perioder, skapte litt og leverte noen fine prestasjoner. Ingen sluttprodukt i denne kampen. Ellers usynlig. 4

Kristoffer Nesse Stephensen: Et par fine prestasjoner, men en av fjorårets beste spillere får det ikke helt til å stemme om dagen. Vanskelig kamp. 3

Geir André Herrem: Usynlig. Umulige arbeidsforhold og helt isolert på topp. Jobbet knallhardt. Lyktes aldri. 3

Mads Songve: Brukbar omgang. På etterskudd da Pellegrino hamret inn 3-0. Godkjent innhopp etter at Bjørshol mistet hodet.. 4

Sander Nordhagen: – Ikke vurdert

David Mkrtchyan: – Ikke vurdert