Fem personer narkotatt i helgen Mellom fredag formiddag og søndag ettermiddag ble til sammen fem personer tatt for bruk eller besittelse av narkotika. Den yngste var bare 17 år.

Klokken 11.03 på fredag stanset politiet en 33 år gammel bilist i Steinestøveien ved Haukås. Han erkjente bruk av hasj. Vedkommende ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand og for å ikke ha gyldig førerkort.

Klokken 15.02 samme dag stanset UP en 43 år gammel bilist i Vågsbotn. Politiets narkometer ga utslag på cannabis og mannen fikk førerkortet beslaglagt.

17-åring følges opp

17.30 fredag ettermiddag stanset UP en bil i Haukedalsveien. Der satt en 17 år gammel gutt. Han var i besittelse av et halvt gram hasj og et halvt gram MDMA. Sistnevnte er kjemisk framstilt og har samme virkestoff som ecstasy. 17-åringen ble anmeldt og følges opp av forebyggende avdeling ved Bergen nord politidistrikt. Også foreldrene ble varslet.

Utenfor Bergen fengsel lørdag formiddag ble en 38 år gammel mannlig bilist stanset. Mannen hadde 1,5 gram hasj på seg og ble anmeldt for dette.

Fant amfetamin og metadon

På søndag klokken 10.00 ble politiet tilkalt av beboere i Saudalen etter at en mann gikk rundt og kjente på husdører og bildører. Patruljen påtraff mannen på 28 år. Han virket tydelig ruset. Politiet fant amfetamin på

mannen, som dermed ble anmeldt.

Også på Flaktveit skole på søndag ble det gjort funn av narkotisk stoff. Denne gang var den en mindreårig gutt som kom over et umerket glass med metadon. Politiet har opprettet undersøkelsessak etter funnet.