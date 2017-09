Manglet dører og front – Sjåføren fortalte at han skulle til et bilverksted, sier operasjonsleder Eivind Hellesund.

Klokken 13.00 på torsdag ble en Porche med store mangler stoppet på motorveien i Åsane. Hellesund forteller til Åsane Tidende at de ble varslet av forbipasserende som hadde sett bilen kjøre.

– Vi rykket da ut med to patruljer, og sjåføren ble stoppet i Åsamyrane og tauet bort fra stedet, opplyser han.

På vei til verksted

– Hadde sjåføren noe å si til sitt forsvar?

– Sjåføren fortalte at han skulle til et bilverksted. Vi har opprettet sak, og den er nå under etterforskning. Fører er anmeldt og førerkort er beslaglagt, konstaterer Hellesund.