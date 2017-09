Ber syklistene skjerpe seg – Tar en av turgåerne et steg i feil retning, kan de bli påkjørt og alvorlig skadet. Det er viktig å huske at de som kommer bakfra har ansvaret, sier politioverbetjent Stig Slaatten.

To ganger den siste tiden skal kvinnen og noen venninner ha gått tur fra Langavatnet på toppen av Munkebotn og ned til Eidsvågbakken. Begge gangene har de reagert på uvettig sykling.

Kvinnene har nå informert politiet om situasjonen.

– De føler at de ikke kan gå trygt på turveien ned fra fjellet. Fredag morgen skal en av dem ha blitt sneiet av en syklist i høy hastighet, opplyser seksjonsleder og overbetjent ved Bergen nord politidistrikt, Stig Slaatten til Åsane Tidende.

Ta ansvar

Han understreker at veien fra Langevatnet til Eidsvågbakken skal ha plass til både syklister og gående. Politiet ber imidlertid syklistene om å skjerpe seg.

– Jeg har erfart det selv, syklister som kommer i full fart forbi gående. Tar en av turgåerne et steg i feil retning, kan de bli påkjørt og alvorlig skadet. Det er viktig å huske at de som kommer bakfra har ansvaret. Sykler du ned Munkebotn bør du varsle i fra med ringeklokken og senke farten når det kommer folk. Dessverre er ikke alle like flinke til å gjøre dette, men vi får bare oppfordre personer på tohjulinger til å vise mer hensyn.

Seksjonslederen har også en oppfordring til fotgjengerne

– Ikke bruk hele bredden på stien. Gå langs siden, så reduserer dere risikoen for ulykker.