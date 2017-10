Åsane har ikke vunnet siden 30. juli Skjebnekampen – Et lag vi skal slå på en god dag, sier Elverum-trener Tore Fossum. – Fordel oss, svarer Geir André Herrem.

Åsane har ikke vunnet en fotballkamp siden jumboplasserte Arendal ble slått på Sørlandet 30. juli. Det lukter det nedrykk av. Hjemme mot nyopprykkede Elverum, som har lagt under streken så godt som hele sesongen, men er i langt bedre form enn Åsane med 5-0-seier sist og forrige tap 20. august, bør oransjetrøyene ta sin første seier på drøye to måneder.

– Vi har vært i en slags nedrykkssituasjonen de to siste sesongene på dette nivået, og møter et lag som spilte 2. divisjon i fjor. Erfaringen tilsier absolutt at vi har en fordel i denne matchen, i tillegg spiller vi hjemme på Myrdal, sier Åsanes toppscorer Geir André Herrem, som har gjort ti scoringer for martyrene denne sesongen.

– Skal være bedre enn Elverum

– Dette er en kamp vi bør og skal vinne og det hadde vært godt å få tre poeng og skapt litt ro inn i laget nå. Elverum er egentlig et lag vi skal slå hver dag hjemme, sier Herrem videre.

Før søndagens skjebnemøte skiller fire poeng mellom Åsane (25 poeng, journ.anm.) på trygg plass og Elverum (21 poeng, journ.anm). Mellom begge de lagene står storheten og Mons Ivar Mjeldes tidligere klubb, Fredrikstad, som har hatt en katastrofe-sesong, på sine 23 poeng og kvalikplass om retten til å møte serietoeren fra en av de to 2. divisjonsavdelingene.

Det blir etter all sannsynlighet to oppgjør om en ny kontrakt i Obos-ligaen mot Nest-Sotra, Bryne, Notodden eller Alta.

– Handler om det mentale

– Denne kampen tror jeg handler veldig mye om det mentale mer enn ferdighetene og viljen. Det er helt klart at vi skal slå Elverum, men etter en sesong som dette, kan det skje mye med hodene våre. Det kan skape en usikkerhet, så her gjelder det å være klar mentalt på det som venter oss, fortsetter den tidligere Ålgård og Bryne-spissen.

Elverum-trener Tore Fossum er inne i en sterk periode med sitt mannskap. Forrige helgs maktdemonstrasjon på eget gress mot svake Arendal da svarttrøyene vant 5-0 ga fornyet håp om både kvalik og plassen over nedrykksstreken.

– Det blir en skikkelig fight, men vi er offensive før kampen og går helt klart for tre poeng. Åsane er et lag vi fint kan slå på en god dag, og vi reiser til Bergen med en god følelse etter seieren sist.

– Det blir nok tett og jevnt. Det er ingen som er overrasket over at vi ligger der vi gjør på tabellen, men nå har vi en sjanse, og det blir kanskje vår siste på søndag, sier han.

Lagene spilte 0-0 i vår, og også innblandet i en bisarr treningskamp på La Manga som endte i slåssing og bråk ute på banen.

– Det er ikke noe vi tenker på, og den episoden er glemt for vår del, sier Herrem.

– Det er historie og ingen ekstra motivasjon for oss, samtykker Elverum-treneren.

Kristoffer Nesse Stephensen sier dette om helgens oppgjør:

– Slår vi Elverum er de hektet av. Da handler det om å unnga kvalikplassen. Vi møter både Start og Bodø-Glimt snart, da blir det veldig viktig at vi gjør jobben hjemme mot Elverum, Tromsdalen, og borte mot Florø. Selvtilliten er selvfølgelig ikke skyhøy om dage, men vi har alle muligheter, tross mye skader og suspensjoner i denne matchen.