Følelsesladd Åsane-seier – Vi vant krigen, sier Mjelde etter at Kristoffer Nesse Stephensen ble matchvinner i bunndramaet.

Kristoffer Nesse Stephensen rev seg løs og stanget inn kampens eneste mål i en lite velspilt, men høydramatisk og fysisk batalje på Myrdal da Åsane tok sin første seier siden Arendal ble slått 30. juli. Med syv poeng ned til nedrykk vil trolig alt handle om å unnga kvalikplassen nå.

– Ekstremt viktig. Dette betydde mye, og selv om vi ikke gjorde en stor kamp, synes jeg laget hang godt sammen, og vi skapte bra med sjanser. Det var en tøff kamp mot et robust og sterkt Elverum-lag, men i dag vant vi krigen. Fantastisk deilig, sier Mjelde til Åsane Tidende.

– Avgjørende

Han roser samtidig matchvinneren etter den svært viktge trepoengeren.

– Jeg tror vi var smart som brukte Nesse Stephensen i en rolle litt høyere oppe i banen. Han er ekstremt god til å holde på ballen, og det var helt avgjørende i denne kampen. Han gjorde en god kamp i dag, fortsetter Mjelde.

Den tidligere Sogndal og Fyllingsdalen-spilleren gjorde sitt fjerde mål for sesongen. Han sa dette etter trolig å ha sendt Elverum ned en divisjon.

– Halve jobben er gjort. Nå tror jeg Elverum er nede, og vi kan senke skuldrene noe. Nå blir det en kamp for å unngå kvalikplassen.

– Selvfølgelig en veldig god følelse å bli matchvinner. Det stod mye på spill, og det var nesten forventet at kampen ble litt preget av det. Det er slike kamper vi må vinne, og laginnsatsen i dag var utrolig, fortsetter han.

Oppgjøret på Myrdal var en relativt jevn affære, selv om Senai Hagos brente en gigantisk mulighet etter en Herrem-avslutning. Det var en knalltøff kamp preget av mye dueller og lite finspill. Gjestene skapte sine sjanser på dødballer, men ble egentlig aldri farlige.

– Det var en kamp som lå og vippet, og jeg satt med følelsen av at første målet ville avgjøre dette, sier Nesse Stephensen.

– Sinnsykt deilig. Godt å holde nullen. Vi er et ungt lag, har hatt mye skadeproblemer, men i dag kjempet vi for livet. Vi spilte for hverandre og viste at vi står bra i motgang også, sier Eirik Østgård, som spilte en ny kamp i Åsane-målet.

Dermed er Åsane fem poeng foran Fredrikstad med en kamp mer spilt. Østfold-laget spiller tirsdag mot Ullensaker/Kisa.