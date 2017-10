Hvem blir Årets åsabu? Hvem mener du bør vinne i år? Send inn ditt kandidatforslag til Årets åsabu allerede nå. Vi presenterer årets kandidater i vår neste fulldistribusjon onsdag 18. oktober.

Tradisjonen tro skal Åsane Tidende kåre Årets åsabu. Vi har allerede en rekke navn på blokken, men vi ønsker likevel hjelp fra dere lesere til å komme frem til verdige kandidater til den årlige prisen fra lokalavisen.

– En livsstil

I fjor var det René Bjerregaard fra Breistein som ble kåret til årets åsabu av Åsane Tidendes lesere.

– Dette var veldig hyggelig og ikke minst overraskende. Det er stort å bli Årets åsabu, sa han da det ble klart at det var han som vant kåringen.

Den unge regissøren begynte å lage film sammen med søsteren og noen av vennene hennes under oppveksten på Breistein.

– Vi kalte oss for Broadstone. Det er Breistein direkte oversatt til engelsk, sa han og humret.

Deretter ballet ting på seg. Han har blant mye annet arbeidet med spillefilmen «Mare». I tillegg var han innspillingslederassistent på «Aber Bergen». Han har også jobbet i produksjonsavdelingen til «Okkupert» som ble sendt på TV2.

– Jeg er den eneste fra tiden på Breistein som arbeider med film i dag. Nå har jeg tatt over navnet, og i januar blir Broadstone et AS. Slik vil Breistein og Åsane alltid være en viktig del av både meg og selskapet vårt, fortsatte han med et smil under intervjuet i romjulen 2016.

Ditt forslag

Nå er det duket for ny kåring, og vi ønsker altså din hjelp til å finne verdige kandidater for 2017. Gi oss en lyd dersom du vet om noen som fortjener å få prisen Årets åsabu. Det kan være ildsjeler i idrettslaget eller kulturlivet. Videre kan det være noen som har vist ekstra omsorg eller som har gjort en ekstra innsats for lokalmiljøet i Åsane. Kanskje det er en artist, idrettsutøver, forfatter, lærer eller kunstner fra bydelen du mener fortjener denne oppmerksomheten.

Send ditt forslag til kandidat med begrunnelse til nina@aasanetidende.no eller ring 55 18 50 00 innen onsdag 11. oktober.

Årets kandidater blir presentert i Åsane Tidende onsdag 18. oktober.