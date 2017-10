Parkeringsselskapet viste ingen nåde under sykkel-VM Heidi N. Tresselt mener parkeringsvaktene burde holdt seg unna parkeringsplassen til søndagsstengte Prix Ulset på finaledagen under VM. Hun fikk bot sammen med flere andre.

– Fleksibilitet og vilje til imøtekommenhet overalt. Men ikke her, raser Heidi N. Tresselt fra Øvre Ervik.

Over 100.000 mennesker reiste til sentrum for å avslutte sykkel-festen da Alexander Kristoff tok sølv i Bergen sist søndag.

Med ingen mulighet til å bruke bil til sentrum denne dagen, valgte derfor flere å parkere bilen sin i nærheten av Åsane terminal for å reise videre med buss.

Heidi parkerte på Coop Prix Ulset som er søndagsstengt, tross skiltvarslingen om parkeringsforbud for ikke-kunder. Hun mener parkeringsselskapet burde vært litt fleksibel akkurat denne dagen.

– Burde vært pose over skiltet

– Hadde aldri drømt om at det kunne være parkering forbudt utenfor en søndagsstengt butikk. Jeg så heller ikke det svært usynlige skiltet ved innkjøringen. Dette gjaldt mange med meg, da det var nesten helt fullt da jeg parkerte. Jeg tror også det kunne vært god reklame for Prix om de hadde gjort en innsats for å hjulpet de mange reisende som bor litt vanskelig til, og som ønsket å få med seg folkefesten.

– Hva med den kollektive dugnaden. Alle involverte her burde støttet kollektivinnsatsen, ved å trekke en pose over skiltet for denne ene søndagens skyld, da det ville være stor sjanse for behov for parkeringsplasser nær en bussterminal?, sier hun.

Parkeringsselskapet Security Park, som er ansvarlig for denne plassen, er klar i sin tale:

– Bilfører ansvar, enkelt og greit, sier daglig leder i Security Park, Vegard Lunde.

– Tydelig skiltet

Han er uenig i Tresselt om utydelig og dårlig skilting ved butikken på Ulset.

– Den aktuelle eiendommen er tydelig skiltet og gir informasjon om hvilke regler som gjelder for parkering. Publikum må forholde seg til de regler som til enhver tid er gjeldende for eiendommen.

– Setter dere bevisst inn mer ressurser på slik dager der økt sannsynlighet for at bilister parkerer ulovlig er høy, spesielt med tanke på at sentrum denne dagen da det var stengt for biltrafikk til sentrum?

– Selskapet har ikke hatt en økning av ileggelser under det fantastiske arrangementet, svarer han kort

Skjønner frustrasjonen

Prix mener de ikke kunne styrt bestemmelsene når det gjelder parkering utenfor butikklokalet.

Daglig leder Nelson Kisharamy, bekrefter at butikken kun leier bygget og tomten av Union-gruppen.

– Jeg skjønner frustrasjonen til folk, spesielt på en finaledag i sykkel-VM. Våre ansatte har selv fått bot, så det er dessverre lite vi kunne fått gjort med saken. Jeg har hørt i ettertid at mange parkerte på parkeringen vår, og kanskje de som bestemmer dette kunne vært mer fleksibel akkurat denne dagen, men dette er ikke opp til butikken.

Johan Hamre i Union-gruppen som har base i Oslo, sitter i eiendomskapitalavdelingen. Han bekrefter at Union er eier av bygget og fester tomten.

– Vi eier bygget, men fester tomten. Når det gjelder denne saken, styres dette av parkeringsselskapet. Vi regulerer ikke parkeringsbestemmelsene på eiendommen, sier Hamre.