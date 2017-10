Bergen Nord rykket opp Mathias Macody Lund (28) ledet Bergen Nord til et suverent opprykk kun åtte måneder etter at han debuterte som trener i Salhus.

– Fantastisk deilig å endelig få dette avgjort. Det har vært snakk om opprykk siden mai, etter at vi fikk en så god sesongstart. Nå er vi lettet, sier spillende trener, Macody Lund etter at Valestrand Hjellvik avga poeng hjemme mot Bjarg 2. Dette sikret Salhus-laget minst en av de to opprykksplassene som gir billett til neste års 4. divisjon.

Den unge treneren kom fra Varegg før sesongen, da som spiller. Han ønsket å bli trener. Bergen Nord tok kontakt. Åtte måneder seinere var opprykket sikret for den ferske treneren i sin første sesong som sjef noensinne etter at Juristforeningen ble slått på Salhusbanen fredag.

Perfekt start

– Det kan jo du si det var en god start. Jeg har vært i Varegg og Fana som spiller, men har alltid ønsket å bli trener. Da Bergen Nord kom på banen med et trenertilbud, var det en kjempespennende utfordring, sier han.

Macody Lund roser klubbens gode unge spillere, men mener opprykksambisjoner da han kom til klubben i februar, aldri var aktuelt.

– Vi var bare 14 mann i stallen da jeg kom, og klart jeg var litt usikker på hvor gode vi var. Jeg kom inn i februar, etter at oppkjøringen var startet. Men flere unge spillere tok steget opp i A-stallen, og vi tok inn 10 juniorer som virkelig har slått gjennom denne sesongen.

90 mål. 52 poeng

– Jeg ventet lit på motgangen, men vi leverte stabilt en hel sesong, og har bygget opp et sterkt grunnlag for fortsettelsen nå. Jeg har hele tiden ønsket at Bergen Nord skal spille en offensiv, ballbesittende og god fotball, noe jeg har tatt med meg fra tiden i Varegg.

Bergen Nord står med råsterke 90-26 i målforskjell og 52 poeng, tre runder før slutt. Seier på Stavollen mot Bjarg 2 neste helg sikrer førsteplassen, selv om den kun har akademisk betydning.

Etter fjorårets klare nedrykk til 5. divisjon under Vidar Brekkes ledelse, hvor hvittrøyene fra Salhus aldri var i nærheten av å berge plassen, er Bergen Nord altså tilbake i 4. divisjon etter en maktdemonstrasjon i årets sesong.

– Offensivt har vi vært fantastiske og scoret hele 90 mål. I tillegg har vi kun ett tap (Tapte 3-2 borte mot Osterøy, journ.anm.). Hele laget har levert utrolig bra. Nå skal vi avslutte med stil, sier han.

Bergen Nord møter Bjargs nest beste, før de reiser til Osterøy for å møte et Valestrand/Hjellvik som har alt å spille for. Sesongen avsluttes hjemme i Salhus mot serietoer Osterøy. Dermed kan Bergen Nord også spille en stor rolle i kampen om den andre ledige opprykksplassen.