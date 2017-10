Slik spilte Åsane mot Florø: Fikk Mjøndalen-hjelp: – Nå begynner det å se bra ut Åsane imponerte ingen, men tok poenget som trolig redder plassen i divisjonen. – Nå håper vi å sikre plassen og se mot neste sesong fortest mulig.

Det sier Mons Ivar Mjelde etter poengdelingen som kan sikre plassen for Åsane i årets Obosliga neste runde.

– Det har vært en sesong med mange utfordringer, men nå begynner ting å se lyst ut med tanke på å holde plassen, sier Mjelde videre.

Det var vått, rufsete, dårlige spilleforhold og to lag som spilte ganske dårlig fotball da Florø og Åsane spilte 1-1 i ettermiddag. Vertene var minst dårlige og hadde fortjent mer, men et hardtarbeidende Åsane serverte en scoring i ypperste klasse og hentet med seg det poenget Mjelde var ute etter på en dag uten både Geir André Herrem og Kristoffer Nesse Stephensen.

For med Mjøndalen-seier mot Fredrikstad nå i kveld (Vant 3-1, journ.anm), har de oransje seks poeng ned til kvalifiseringsplassen. Med tre kamper igjen (Start, Tromsdalen og Bodø-Glimt) kan Mons Ivar Mjelde sende klubben han var i før han skrev under for Åsane, ned en divisjon. Slår Åsane Tromsdalen på Myrdal kommende søndag, og Fredrikstad avgir poeng mot Ranheim den samme runden, er plassen i neste års Obosliga sikret for Åsane.

– Vi fulgte spent med på Fredrikstad-kampen på vei hjem, ja. Det betyr at det poenget vi tok var bra og veldig viktig. Nå skal vi gjøre jobben selv og håper å sikre plassen fortest mulig, slik at vi kan begynne å planlegge inn mot neste sesong, sier Mjelde.

Føler med Fredrikstad

Han innrømmer samtidig at det svir litt at Fredrikstad står i fare for nedrykk, til tross for at laget har alle muligheter i en mulig kvalik.

– De har lagt i bunnstriden de siste tre sesongene, men Fredrikstad er et lag denne divisjonen trenger. De har over 4000 tilskuere på kampene sine, og hele byen er sulteforet på gode resultater. Det er synd, sier mannen som reddet plassen med nettopp Fredrikstad i fjor før han tok over på Myrdal.

Om kampen sier han dette:

– Med veldig tunge forfall før denne kampen, var det bevisst å la Florø styre kampen slik dem gjorde. Vi ønsket å legge lavt og satse på kontringer. Vi kunne vært mer presiste oftere, men er greit fornøyd med ett poeng, sier Mjelde til Åsane Tidende.

– Scoringen var strålende, men vi kunne straffet Florø hardere flere ganger om vi hadde vært mer presise i pasningsspillet. Det var en vanskelig kamp mot et bra Florø-lag. Vi kunne tatt alle poengene, men det hadde kanskje ikke vært helt fortjent, oppsummerer han.

Nå venter Tromsdalen kommende søndag klokken 13 på Myrdal. Fredrikstad møter Ranheim to dager seinere.