Prix-sjefen vil betale alle «VM-bøtene» – Ingen andre har tatt ansvar. Da gjør vi det, sier daglig leder ved Prix Ulset, Nelson Krishnasamy.

Heidi N. Tresselt fra Øvre Ervik gikk hardt ut mot parkeringsselskapet Security Park da hun og mange flere fikk bot etter å ha parkert på Prix Ulset for å ta kollektivtransport til sentrum under finaledagen av sykkel-VM som var stengt for biltrafikk, i forrige ukes Åsane Tidende.

– Sykkel-VM, nasjonal dugnad i Bergen, feststemning, byen stengt, oppfordring til kollektive løsninger, fleksibilitet og vilje til imøtekommenhet overalt. Men ikke her, gledesdrepere, sa hun.

Verken parkeringsselskapet, huseier eller Coop Norge tok ansvar.

Da tok butikksjefen på Ulset saken i egne hender.

– For oss har det vært viktig å presisere at vi ikke kunne regulere disse bestemmelsene og unngå at folk som parkerte her under VM fikk bot. Nå er det blitt sånn at ingen har tatt ansvar. Da gjør vi det, fordi vi bryr oss om kundene våre, sier Krishnasamy.

– Parkeringsselskapet har nok ikke gjort feil, men vi er uansett ikke fornøyde med avgjørelsen under en så spesiell uke som denne, og for oss er kundene viktigere enn alt. Hvem som har ansvaret og bestemmer er ikke så viktig, vi vil ordne opp, fortsetter han.

Betaler for hele VM-uken

For Prix-sjefen fikk gjennomslag av sine sjefer, og de ansatte i butikken var enige om å ta grep, og ta regningen for alle de som har blitt berørt og fått bot ved å stå parkert på parkeringen til butikken i Hesthaugveien.

– Nå kan alle som har fått bot etter å ha stått på vår parkering under hele VM-uken, komme med kvittering til meg om at de har betalt boten, så skal de få pengene tilbake.

– Dette er sikkert litt uvanlig å gjøre, men her synes vi de som bestemmer burde vært mer fleksible. Alle ble oppfordret til å kjøre kollektivt denne uken. Mange har lang vei til sentrum og ønsket naturlig nok å sette bilen sin i nærheten av Åsane terminal, sier han.

