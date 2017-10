Anmeldelse Full fres fra Åsane-pilotene Pilotenes nye singel om janteloven er en drivende energibombe som bare venter på å eksplodere.

ANMELDELSE:

Testpilot, Backyard:

Terningkast: 4

Etter seks års ventetid slapp Åsanebandet kruttsterke «Chuck Yeager» i fjor. Med et par låter allerede ferdigspikret etter sist utgivelse, slipper Testpilot i første omgang én ny singel som føles som en slags forlengelse av bandets siste verk.

«Backyard» ligner musikalsk veldig på lydbilde fra den siste platen. Det er stilsikkert og enkelt. Kanskje noe forutsigbart, men med et adrenalin så skyhøyt som den intensive riffingen og Christopher Nordgreens vokal, er det vanskelig å ikke la seg rive med.

Låten er kanskje først og fremst en live-låt med sitt pulserende tempo, energinivå og melodier som veldig fort drar deg inn i Testpilot-universet. Det er tilgjengelig hard rock som smeller til på alle sylindre. Det føles litt som «rett i trynet-rock» som fort kan blåse deg tilbake fra fronten av scenekanten i en bekmørk rockebule. Det stinker av eksplosivitet og engasjement – og det er nettopp slik vi ble kjent med pilotene på «Chuck Yeager».

Låten ligner kanskje mest på bandets egen «Godspeed» fra sin egen katalog. Det er fortsatt kompromissløst og presist med Foo Fighters og David Grohl som bandets kanskje mest åpenbare referansepunkter.

Testpilot driter i janteloven, girer opp og brenner i gang maskineriet som forhåpentligvis kulminerer i nytt studioalbum i løpet av neste år. For Vokalen til frontmann Dahl sørger uansett for at kruttet aldri tørker, til tross for at denne singelen egentlig kunne vært enda bedre.

Visst tar låten fyr, men eksplosjonen lar vente på seg. Den mangler et klimaks. For du er liksom ikke helt mett etter låtens 3 minutter og 52 sekunder. Det er vel egentlig også et godt tegn?

Du venter likevel på en avslutning som skal blåse deg av banen, men sitter igjen med et lite snev av fortvilelse. Det går fort over, for pilotene fra Åsane leverer definitivt en helstøpt rockelåt, forutsatt at du skrur volumet opp nok til å vekke naboen.

Det er kanskje litt for komfortabelt til tider. Men alt trenger ikke alltid være så nyskapende og spennende hele tiden.

«Backyard» er rett og slett en god rockelåt som får deg til å svette litt ekstra og skrike litt høyere. Og det er jo det som er poenget.

Under følger lenke til musikkvideoen:

https://www.youtube.com/watch?v=N7FqEXIsWUg&feature=youtu.be