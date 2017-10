Neste stopp Lerøyserien Under helgens andre kvalifiseringshelg til den nasjonale Lerøy-turneringen for J18 gjorde åsanejentene det ingen skulle trodd. I siste sekund kapret de plass og skal møte landets beste 18-åringer i håndball.

– Dette er så stort, det er ubeskrivelig stort. Det er helt utrolig, jeg har nesten ikke ord, sa en tydelig rørt trener Geir Olav Krogvik, like etter kvalifiseringen var et faktum.



Heller ikke banens beste åsanespiller, keeper Victoria Berg, hadde helt forstått at hun og lagvenninnene får dobbelt opp med kamper denne sesongen.



– Det er så sykt at vi klarte det. Det er siste året vi kan spille i Lerøyserien, også klarer vi å kvalifisere oss. Det er utrolig, magisk og helt rått, oppsummerer hun.



Vant på kampvilje



Helgens andre kvalifiseringsrunde startet på lørdagen med knepent tap for Åsane mot Hønefoss. Sistnevnte spilte overlegent gjennom hele helgen og gikk direkte videre etter tre seiere. Lørdagens andre kamp mot Ull/Kisa gikk langt bedre for åsanejentene. 31-18 seieren over østlendingene gjorde at det på søndagens siste kamp ville bli avgjørende. Med uavgjort ville Åsane ta seg videre på målforskjell. Det gikk akkurat i siste sekund.



– Vi havnet bakpå og spilte litt harkete mot Follo, og først i de siste minuttene spilte vi slik vi burde spille angrepene våre. Uansett var hele kampen en utrolig prestasjon av jentene. De viser en helt fantastisk lagmoral og kampvilje. Denne helgen har vært en følelsesmessig berg- og dalbane, oppsummerer trener Krogvik.



I siste sekund



Det var altså i kampens siste fem minutter at dramatikken utspant seg i kampen om hvem som fikk gå videre. Med tre minutter igjen på klokken ledet gjestene med tre mål, og det så mørkt ut for Åsane. Likevel kriget jentene til siste sekund, og da målvakt Berg reddet Follos siste skudd, gjorde raskt utspill der ballen havnet i hendene på Rikke Tidemann Stenvik, var det gjort. Den sterke skytteren klinte ballen i øverste krysset, samtidig som dommer Fredrik Andresen blåste av kampen. Det har trolig aldri vært mer stemning og jubelbrøl i Flaktveithallen, og både spillere og publikum var blank i øynene etter den vanvittige prestasjonen.



– For to år siden spilte vi i Bringserien, hvor vi var underdogs og kapret 4. plassen. Det var litt den følelsen vi jaktet på denne helgen, og kan vel trygt si at vi kjente den mot slutten. Også er det litt stas at vi er eneste Bergenslaget som gikk videre, forteller Susanne Berven.



Forventer tøff motstand



Kantspilleren ble toppscorer med seks mål, og måtte tåle mye hard medfart i Follo-forsvaret. Men det er bare å venne seg til da motstanden i Lerøy-turneringen vil bli enda tøffere.



– Nå er ikke alt avklart enda, men vi regner med at det er mange østlandslag som har kvalifisert seg. Flere av dem har vi møtt tidligere i Bringserien, og mange spiller også i 2.divisjon. Vi vet stort sett hvem de fleste er som er jevngamle, og selv om de er sterke spillere så har alle på laget vårt skikkelig vinnerskaller. Vi gir ikke opp, forklarer Berven, og keeper Berg nikker enig.



– De er på samme alder som oss, og selv om det blir tøffe kamper ser vi veldig frem til å reise og spille. Det blir bussturer, lapskaus og soveposer i gymsaler. Jeg gleder meg allerede, humrer keeperen.



Utviklingsarena



Også treneren forventer at turneringen blir tøff. Men kampene i 2.divisjon kommer først.



– Lerøy-turneringen er et utstillingsvindu, men vi skal først og fremst bruke det som en utviklingsarena. Det blir nok ikke satt opp noe målsetning om plassering i selve turneringen, for målet er i grunnen oppnådd med kvalifiseringen, forklarer han.



Han skryter av både laget og helgens arrangement, og gleder seg til å fortsette sesongen selv om det blir ekstra mye reising utover vinteren.



– Å reise på tur med disse jentene er bare moro. De er jordnære og forventer hverken fly eller hotell når de er på tur. Og helgens turnering har virkelig vært bra på alle måter. Arrangørene skal ha skryt, og publikum har vært fantastisk. De skal nok ha litt av æren i den siste kampen, for med slik stemning er det ikke unaturlig at Follo ble ekstra stresset i sluttminuttene, sier han.



– Tidligere trener for laget, Ørjan Valvik, skal også ha noe av æren. Det var han som bygget laget for tre år siden. I fjor var jeg assistenttrener, og da han i år har tatt pause fra trenervervet, har jeg bare kunnet videreføre det han startet. Vi får se hvor langt vi kommer, men 2.divisjon er altså første prioritet, forklarer han.