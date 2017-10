Hvem blir Årets åsabu 2017? Det er på tide å kåre Årets åsabu, og vi har fått inn mange gode forslag til kandidater. Blir det en idrettsutøver, en natteravn eller kanskje en ildsjel som bygger klopper på fjellet som vinner i år? Det er det du som bestemmer.

2017 har vært et innholdsrikt år for bydelen vår så langt, og nå er det tradisjonen tro på tide å kåre Årets åsabu. Vi har fått inn svært mange gode forslag til kandidater i år, og nå har redaksjonen valgt ut de ti som har utmerket seg ekstra positivt gjennom året. I tiden frem mot jul kan du stemme på den du mener at fortjener heder og ære i form av å bli kåret til Årets åsabu.

Les om din favoritt

Du har kanskje blitt imponert av prestasjonene til svømmeren Markus Lie fra Ulset, eller blitt inspirert av Torbjørn Stormark som i 2017 ble utnevnt til Årets natteravn. Har innsatsen til MS-syke Grete Kathrine Jacobsen imponert deg er det kanskje henne du skal gi din stemme i år.

Åsane Tidende skal presentere alle de ti kandidatene med portrettintervjuer i utgavene våre frem mot jul. Allerede neste onsdag skal vi vie en av kandidatene litt ekstra oppmerksomhet i vår papiravis. Følg med i lokalavisen din, slik at du ikke går glipp av intervjuet med nettopp din favoritt.

Natteravn, kloppebygger og politiker

Her kommer en kort presentasjon av alle kandidatene. Nyborg-mannen Torbjørn Stormark mottok i mai hedersprisen «Årets natteravn». Han startet som gående natteravn. Videre er Stormark primus motor bak MC-ravnene i Åsane, og han har vært MC-ravn i Åsane og omegn i hele 13 år. Sammen med de andre natte- og MC-ravnene har Stormark i mange år bidratt til å holde bydelen tryggere i helgene.

Håkon Knudsen er initiativtaker til kloppebyggerne som har sørget for bedre fremkommelighet på flere fjell i bydelen. Knudsen har sammen med en rekke andre ildsjeler bygget enorme mengder klopper på Tellevikfjellet, Nordgaardsfjellet og Salhusdalen. Den siste tiden har de spreke kloppebyggerne tatt for seg Høgstefjellet. Knudsen er nominert på vegne av alle ildsjelene og bidragsyterne.

Frp-politikeren og Eidsvåg-kvinnen Silje Hjemdal (33) sikret seg plass på Stortinget etter høstens valg. Hun har i flere år jobbet tett inn mot Åsane-relaterte politiske saker som MO-senter, E39 og innfartsparkering.

Over 70 år i Norna-Salhus

83-årige Leif Hitland har vært aktivt medlem i Norna-Salhus i 71 år som utøver og trener. Han har gjennom sin rolle i Norna bidratt i miljøet til en av landets beste og største friidrettsklubber siden 1940-tallet. I dag er den spreke 83-åringen trener for en gruppe barn og unge i alderen syv til 14 år.

Helt siden september 2007 har Marit Brox vært daglig leder i Tertnes håndball elite. Hun har gjort en solid innsats for klubben, som hadde økonomiske utfordringer for noen år tilbake. Brox har også jobbet aktivt med å ta initiativ til fellesaktiviteter for hele Tertnes allianseidrettslag, som blant annet sommerens og høstens stolpejakt der rundt 1600 personer har deltatt.

Da dagens trenere overtok a-laget til Åsane Seahawks for rundt fire år siden var ikke laget nærheten av eliteserien og de hadde knapt nok spillere. I fjor spilte derimot oransjetrøyene seg til en andreplass i eliteserien og sikret plass i sluttspillet. Det endte med tap i semifinalen. Seahawks har på en strålende måte satt amerikansk fotball på kartet ved å skape et stort idrettsmiljø for sporten, og har samtidig etablert seg som byens klart beste lag i sin idrett.

Sikter mot Tokyo

Landslagssvømmeren Markus Lie representerte Norge under kortbane-EM i 2015 og -VM i 2017. 22-åringen har nådd flere verdenscupfinaler. Han satte tre norske rekorder i august i år, og det store målet hans nå er å kvalifisere seg til Tokyo-OL i 2020. Den lokale svømmeren, som startet sin karriere i Åstveit svømmeklubb, har vist at det er mulig å nå verdenstoppen i en stor internasjonal idrett

Grete Kathrine Jacobsen har blitt en aktiv talsperson for MS-sykdommen etter at hun selv fikk diagnosen i oktober 2015. Hun mener at behandlingen av sykdommen må bli mer offensiv. Småbarnsmoren har bidratt til å sette MS på dagsorden. Hun har vist et enormt engasjement samtidig som hun selv har vært rammet av svært alvorlig sykdom.

Ildsjelen Tore Haukås er leder for Haukåsvassdragets venner, og har det siste året kjempet for den utrydningstruede elvemuslingens overlevelse i vassdraget. Han engasjerte seg dessuten sterkt mot planene om en godsterminal, som kunne ha rasert store deler av det vakre naturområdet. Videre er den engasjerte mannen også medlem i Almåsgårdenes venner og leder for fotballgruppen i Hovding.

I starten av året kunne vi se Flaktveit-mannen Christian Olowo dra 480 år tilbake i tid da han deltok i NRK-programmet Anno. Der var han svennelærling i vevelauget, og lærte om brikkevev. I ettertid gjestet han blant annet Li skole for å gi noen av elevene et innblikk i dette håndverket. Olowo bidro med dette til å gjøre tråd og håndarbeid kulere. En av årsakene til at Flaktveit-mannen meldte seg på tv-programmet var at han ønsket å vise hele landet at det finnes mennesker med mørk hud som har norsk blod i seg. Siden deltakelsen har han også vært aktiv i både samfunnsdebatten og politikken.

Send din stemme

Dette er altså årets ti kandidater for Årets åsabu, og nå er det helt og holdent opp til deg å avgjøre hvem som stikker av med premien som er et gavekort fra Åsane storsenter. Velg ut din favoritt fra listen, og send din stemme til oss. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til nina@aasanetidende.no. Du kan også nå oss på telefon 55 18 50 00 mellom klokken 09.00 og 16.00 i ukedagene. Stemmen kan også leveres ved å sende oss en privatmelding på Facebook. Uansett hvilken stemmeform du måtte foretrekke er det viktig at du skriver ditt fulle navn og adresse.

Fristen for å levere din stemme er tirsdag 19. desember klokken 10.00. Da må din stemme være oss i hende.