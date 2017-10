Rykket ned til 7. divisjon: Hovdings fall De slo Brann på stadion og knuste både Løv-Ham og Åsane på starten av 2000-tallet. Nå er alt svart på Leikvang og gullalderen for lengst begravet.

16 kamper. 14 tap. Neste år spiller Hovding i 7. divisjon etter at laget fra Breistein har vært en synkende skute på vei mot avgrunnen de seinere årene.

– Det har vært huller i et synkende skip som klubben ikke har klart å tette. Det er trist. Det var klubben som gjorde at jeg er der jeg er i dag Det var alltid litt ekstra spesielt da vi trente med Åsane på Leikvang, sier mannen som ledet Bodø-Glimt opp i Eliteserien denne sesongen, Kjetil Knutsen.

Tok Hovding fra 4-2. divisjon

Den tidligere Åsane-treneren var hele ni sesonger på Leikvang.

– Både stedet og klubben vil alltid bety noe for meg. Nå vet jeg ikke hva som har gått galt i nyere tid, men jeg hadde i alle fall ni fantastisk fine år i klubben med veldig mange dyktige folk – både spillere, trenere og styremedlemmer. Det var på Leikvang trenerkarrieren min startet, fortsetter Knutsen.

For etter flere år i toppen av 4. og 3. divisjon, rykket endelig den ambisiøse bydelsklubben opp til 2. divisjon i 2002. Debutsesongen 2003 var magisk.

Magisk debutsesong

Hovdings suverene opprykk med ti poengs margin ned til serietoer Askøy la grunnlaget for opprykksfest, før stordingene Trott ble et lett offer i opprykkskvaliken. Alle forventet en knalltøff førstesesong på landets tredje øverste nivå.

Det endte med en sensasjonell 4. plass. Tre poeng bak storebror Åsane på bronseplassen.

– Vi hadde et vanvittig bra lag, minnes Knutsen, som kom inn som juniortrener i Hovding i 1995, etter å ha trent lilleputtlaget til Brann før han endte opp på Leikvang.

Sammen med Robert Hauge (Nåværende assistent til Lars Arne Nilsen i Brann, journ.anm.) tok han først over et lovende juniorlag.

– Hovding var en attraktiv klubb med svært gode fasiliteter, som blant annet gressbanen. Det var mange gode, unge og sultne spillere, og vi fikk de beste fra de andre lokale klubbene i og rundt Åsane. Ti av disse lokale juniorene tok vi opp i A-stallen senere, husker han. Et juniorlag som også vant Norway cup i sin tid.

Raknes: – Kjetil skal ha mye av æren

For den tidligere Fyllingsdalen-treneren fikk kort tid etter at han først kom til klubben hovedansvaret for A-laget. Da spilte Hovding i 4. divisjon. Det var starten på en eventyrlig reise for den nå falmede storheten.

– Kjetil bidro enormt de årene han var her ute. Han jobbet knallhardt og dedikert for å sette Hovding på kartet og skal ha mye av æren for at vi ble en klubb å regne med, sier tidligere styreleder, Helge Raknes, som var aktiv i klubben i nesten 30 år.

Fra å være juniortrener hadde plutselig Kjetil Knutsen ledet laget på få sesonger til toppen av 2. divisjon.

– Klubben hadde ikke veldig mye penger, men vi var et team som var flinke å bygge klubb med dedikerte gutte- og juniorlag, selv om rekrutteringen heller ikke den gangen var veldig god. Helge (Raknes) var en ildsjel-type som jobbet så hardt for at klubben skulle lykkes, og det er ingen tvil om at det merkes når en slik leder gir seg. Hovding kunne aldri nådd 2. divisjon uten han, sier Knutsen.

– Et hjerte for Hovding

I dag er Knutsen æresmedlem i klubben det hele startet for Arna-mannen som etter Hovding-eventyret jobbet i Brann sin rekruttavdeling, tok trenerjobben i storsatsingen FK Fyllingsdalen som oppstod som følge av Løv-Hams død, ledet Åsane fra 2. divisjon opp i Obos-ligaen – Og snart Eliteserietrener med Bodø-Glimt.

– Hovding-tiden betydde mye, og det er en klubb jeg alltid vil ha et hjerte for.

– Uten at jeg vet for mye om hvordan og hvorfor klubben har havnet i den situasjonen den har i dag, er det vel tydelig at de beste unge spillerne velger andre klubber i bydelen, de har hatt flere år uten et eget juniorlag, og attraktiviteten forsvant.

Lekte med de beste

– Hva er dine beste minner fra Hovding-epoken?

– Jeg har veldig mange gode minner, og det var mange strålende enkeltkamper som da vi slo Åsane ut av cupen i 2003 (Vant 3-2 på overtid, etter en Christian Osland-scoring, journ.anm.). Men det vi fikk til der ute, at vi kjempet med de største klubbene i Bergen og at vi slo Løv-Ham, Åsane – og Brann på stadion i en treningskamp – i tillegg til å spille virkelig god fotball, er gode minner.

– Det var ikke bar det at vi slo dem, men vi feide over både Åsane, Løv-Ham og Vard-Haugesund.

Slo Åsane x 3

For Hovding slo Åsane tre ganger i løpet av sine to sesonger i 2. divisjon. 3-2 på Myrdal i NM og 3-0 på samme bane i serien, i tillegg til bortetriumfen året etter.

Sesongen etter den imponerende 4. plassen bød imidlertid på større utfordringer, men Knutsen holdt til slutt Hovding i 2. divisjon med grei margin og styrte klubben til en 8. plass. Det var også en sesong hvor laget fra Leikvang slo både Fana og Åsane.

Det ble også Knutsens siste sesong på Leikvang. Året etter, i 2005, rykket Hovding ned sammen med Brann 2 under ledelse av Morten Kalvenes og Paul Tengs.

Fikk tilbud fra Brann

– Jeg fikk et tilbud fra Brann, hadde en enorm sult som trener, og valgte å ta steget videre, forteller han videre.

– Det er klart at dette var en noe urealistisk gullperiode i klubbens historie, men jeg mener likevel at en klubb som Hovding i dag burde minst spilt i 4. divisjon.

«Legenden»

Helge Raknes kom inn i styret i Hovding første gang i 1978. Han flyttet, men endte tilbake igjen i klubben ti år senere.

Drøye ti nye år gikk før klubben tok steget opp til 3. divisjon i 1999.

– Det var en klubb som lå med brukket rygg i 1998. Da fikk jeg inn Jan Petter Slethaug, og flere andre dyktige folk som virkelig ønsket å bidra i Hovding. Vi fikk i gang en god administrasjon, og orden på økonomien med blant annet et lån av stiftelsen Leikvang.

Juniorer vant Norway cup

– Det grodde i tillegg godt i klubben. Juniorlaget vant Norway cup, og stammen i dette laget tok Kjetil med seg fra juniorfotball opp til A-laget som tok steget videre til 3. divisjon.

Da skjedde det det plutselig mye på Breistein. Økonomien var i balanse. Hovding hadde et av landets beste juniorlag og Kjetil Knutsens prosjekt ble stadig mer ambisiøst.

– Vi ga oss selv tre år. Uforglemmelig

Året var 1999. Nå skulle klubben satse.

– Vi ga oss selv tre år. Da skulle vi være et 2. divisjonslag, sier Raknes.

– Det tok to år. Det var fantastisk og en uforglemmelig tid. Vi fikk en dyktige folk som Kjell Nordås fra Fyllingsdalen, og flere gamle Åsane-spillere, husker Hovding-legenden.

For etter en middelmådig millenniumssesong i år 2000, ble hvit-og rødtrøyene nummer tre, kun to poeng bak Askøy og fem bak serievinnerne Brann 2 sesongen etter.

Knuste alle

I 2002 slo Hovding knockout på resten av 3. divisjonsavdelingen sin. De vant 18 kamper og tapte kun to. Tok 56 poeng og avsluttet med pene 87-20 i målforskjell. Nærmeste utfordrer Askøy, var aldri i nærheten av å snyte Hovding for et suverent seriemesterskap.

Jobben var imidlertid ikke gjort. Trott måtte beseires over et dobbeltoppgjør for å sikre plassen i 2. divisjon.

1000 tilskuere så kvalikoppgjøret

– Da hadde vi 1000 tilskuere på Leikvang, og gjorde jobben både hjemme og borte, sier Raknes.

Hovding rykket opp med et budsjett på 350.000 kroner, ifølge den tidligere styrelederen.

– Første året i 2. divisjon stod vi med et budsjett på nesten 800.000 kroner. Jeg drev selv et eget firma som bidro, og vi hadde mange lokale sponsorer som støttet oss.

– Jeg husker at vi ledet serien som nyopprykket i vår debutsesong i 2. divisjon etter fire kamper. Sesongen endte fantastisk med 4. plass. Året etter slet vi mer, så ville Brann jobbe med Kjetil Knutsen.

Knutsen takket som kjent ja, og Trond Egil Soltvedt som bidro den sesongen ble aldri hovedtrener slik mange trodde. Morten Kalvenes og mannen som scoret to mål i UEFA- cupen mot Atletico Madrid, og i cupfinalen mot Rosenborg på 1990-tallet, Paul Tengs, tok over et Hovding-lag som mistet nesten et helt lag før seriestarten.

– Det ble for tøft, fortsetter Raknes.

Nære comeback i Tengs-debut

Paul Tengs tok for Morten Kalvenes etter nedrykket i 2005. Han ledet nesten laget til et nytt opprykk sesongen etter.

– Vi var nære, hadde et sterkt lag, og klare ambisjoner om å komme oss opp igjen, sier Paul Tengs.

For laget fra Leikvang fra svært nære en snarlig retur til nivå tre i norsk fotball. Et ydmykende 4-0-tap på Kuventræ ble til 3-0-seier hjemme på Leikvang.

Os rykket opp. Hovding spolerte sin sjanse.

Kanskje for godt.

Stabiliserte seg i 3. divisjon

Raknes ble etter hvert valgt inn i NFF sitt styre opp mot lokalfotballen og 2. divisjon, og trakk seg ut av Hovding i 2005. Han kom imidlertid tilbake igjen i styret, og Hovding stabiliserte seg som et godt 3. divisjonslag som aldri var langt unna et nytt opprykk.

– Jeg følte vel egentlig at jeg hadde gjort mitt i klubben etter 2007-sesongen, men fortsatte noen år til. Jeg kan se tilbake på noen fantastiske år, og ville aldri vært foruten det vi opplevde sammen. Det er trist å se klubben i den forfatningen den er i nå. Hovding hører ikke hjemme i 7. divisjon, sier Raknes.

Raknes fortsatte etter comebacket før han ga seg for godt etter 2013-sesongen.

Suksessen Dang

I mellomtiden hadde Paul Tengs hentet den svært lovende Laksevåg-gutten Alexander Dang fra Vadmyra. Han kom til Hovding av en enkel grunn.

– Jeg ble hentet sesongen etter kvaliktapet mot Os. Ambisjonene fra klubben var klar. A-laget var viktig og klubben ville opp igjen. Det var en attraktiv klubb, med en god trener. Derfor valgte jeg Hovding da, sier Alexander Dang, som i dag hamrer inn mål i 2. divisjon for Nest-Sotra.

Etter hvert kom Erlend Skorpen inn som hovedtrener. Han leverte gode sesonger for klubben i 4. divisjon, og med en Alexander Dang på topp som scoret 30 mål i snitt hver sesong, etter et kortvarig opphold i FK Fyllingsdalen, var Odda FK siste hinder i en ny opprykkskvalik. Hovding tapte 2-3 hjemme og vant 2-1 i Hardanger.

Ny skuffelse. Hovding røk på bortemålsregelen.

– Et vendepunkt

Så startet det virkelige fallet for det som en gang var bydelens kanskje beste klubb.

– Det ene målet definerte mye og hadde vi rykket opp til 3. divisjon det året på bekostning av Odda, tror jeg faktisk ting kunne sette helt annerledes ut i dag. Det ble et vendepunkt i klubbens nyere historie. Det var ett mål som avgjorde alt, sier Dang som scoret i begge oppgjørene.

Fra å ha slått Løv-Ham, Brann, Åsane og Fyllingsdalen. Fra å være blant lagene som kjempet om tittelen «Best i Bergen etter Brann», spiller Hovding neste sesong i 7. divisjon.

– En tragedie. Nå går alle de beste talentene til Tertnes, Bergen Nord og Åsane. Det finnes ingen satsing, ingen rekruttering og liten interesse, sier Helge Raknes.

Kanskje er Hovdings fall en av de største fiaskoene i breddefotballen på 2000-tallet.

