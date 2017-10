Spår nedleggelse av A-laget før neste sesong – Årets sesong har vært useriøs. Jeg tror ikke Hovding stiller lag neste år, sier Preben Næss, som gir seg etter ti sesonger på Leikvang.

Venstrebacken kom fra Åsanes junioravdeling til Hovding i 2007. Det året endte laget fra Breistein på 2. plass i 3. divisjon. – Kun fire poeng fra å bli seriemestere.

– Jeg husker lokalavisen skrev den gangen at Hovding hadde sterk nok stall til å potensielt stille to lag i 2. divisjon. Jeg kom som unggutt til et hardtsatsende lag, men lite minner om det i dag, fortsetter Næss.

Han var med på flere gode sesonger i 3. divisjon og to kvaliktap om opprykk etter at laget rykket ned til 4. divisjon i 2010. Ytterligere tre nedrykk seinere orker han ikke mer.

Gir seg i Hovding

– Vi var veldig nære å komme oss opp igjen i 3. divisjon da vi røk på bortemål mot Odda. Etter det har vi raknet, og det har gått én vei. Spillere har forsvunnet år etter år, og denne sesongen har vi knapt vært folk på trening og slitt med å stille lag til kamp.

– Årets sesong har vært useriøs, og vi har kun vært en liten gruppe spillere som har stilt på trening denne sesongen. Treningskulturen har vært forferdelig, sier han.

Tror A-laget forsvinner

– Jeg kommer til å gi meg i Hovding etter sesongen. Dessverre tror jeg ikke det blir noe A-lag neste år, sier han.

Næss gjorde tre mål da Hovding tok sesongens første seier hjemme mot Djerv 2 sist. Det er likevel ni poeng opp til BI Bergen, som allerede har blitt trukket fire poeng for ulovlig bruk av spillere. Det betyr at Hovding må vinne alle sine tre siste med god målforskjell, samtidig som studentene må tape alle for at Hovding skal redde plassen.

– Det virker umulig, og i tillegg rykker visstnok dårligste 9. plass ned, sier han.

– Jeg har stor respekt for klubben og har hatt veldig lyst til å bidra til at vi klatrer oppover i seriesystemet igjen, men det har blitt vanskelig slik situasjonen er. Vi var inne på noe bra da Thomas Mørk tok over etter nedrykket til 5. divisjon, men det tok ikke lang tid før han følte han måtte bort og gikk til Arna-Bjørnar, som kjemper om opprykk til 3. divisjon nå.

Han mener i likhet med flere at Hovding mistet mye med Helge Raknes da han ga seg i klubben.

– Noe har manglet på leder og styresiden. Vi fikk vel inn et nytt styre for to sesonger siden, uten at jeg helt vet hvem som sitter nå. Men det er mye som ikke har fungert. Kulturen i spillergruppen har vært elendig, og det er kjipt at det har blitt slik.

– Trodde ikke det skulle gå så gale

Tidligere styreleder i Hovding, Henning Åsheim er ikke overrasket. Han mener det kun var et spørsmål om tid før boblen på Leikvang skulle sprekke.

– Det var mye penger i omløp og smellen måtte komme. Men jeg trodde aldri det skulle gå så gale. Det har vært helt krise der ute de siste årene. Da jeg trakk meg i fjor og gikk til Bergen Nord, var jeg likevel sikker på at Hovding skulle kjempe i toppen av 6. divisjon etter nedrykket. Nå må klubben bygges opp igjen, sier Åsheim, som satt i Hovding-styret helt frem til etter 2016-sesongen.

– Ikke overrasket

Han peker på store huller i rekrutteringen som følge av mange sesonger uten juniorlag, men er også kritisk til pengebruken på starten av 2000-tallet.

– Talentene som var i klubben da, de lokale spillerne, ville ikke bli satset på da klubben heller hentet forsterkninger fra andre klubber. I tillegg var ikke tilgangen så god på spillere fra egne rekker den gangen heller. Klubben var godt drevet med en god økonomi og kunne velge spillere fra øverste hylle, men dette var kortsiktig, og jeg er ikke overrasket over at laget har falt i systemet. Også er det klart at klubben i mange år hadde fem ildsjeler i styret som selvfølgelig har vært vanskelig å erstatte, fortsetter han.

– Det skal også sies at de mange omleggingene i seriesystemet som har ført til at halve avdelinger har rykket ned, har hatt en del å si. Det er uansett trist å se, for Hovding er en klubb jeg alltid vil bry meg om, sier Åsheim videre, som hadde mange forskjellige verv i klubben før han forsvant i fjor.